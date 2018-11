Check Point ogłasza ogólną dostępność CloudGuard SaaS

CloudGuard SaaS, jeden z najnowszych dodatków do portfolio produktów bezpieczeństwa w chmurze - Check Point CloudGuard, chroni przedsiębiorstwa korzystające z aplikacji SaaS i poczty elektronicznej w chmurze (w tym Office 365, GSuite i OneDrive) oraz zapobiega ukierunkowanym atakom mającym na celu kradzież poufnych danych. W odpowiedzi na zaawansowane zagrożenia SaaS, usługa ta - oparta na chmurze - zapewnia 360-stopniową ochronę przed złośliwym oprogramowaniem, zagrożeniami typu zero-day, atakami typu phishing, a także przejęciami kont pracowników. Dodatkowo może wykryć nieuprawnione korzystanie z aplikacji SaaS i zapobiegać wyciekom danych, zapewniając jednocześnie natychmiastową widoczność zagrożeń.

- W dzisiejszej piątej generacji cyberataków cybernetycznych kluczowe znaczenie ma wdrożenie technologii radzących sobie z coraz większą ilością zagrożeń dla aplikacji biznesowych opartych na chmurze - powiedział Itai Greenberg, wiceprezes ds. zarządzania produktem w Check Point Software Technologies. - Firmy zazwyczaj zwracają się ku rozwiązaniom w domenie Cloud Access Security Broker, które oferują widoczność i ochronę przed wyciekiem danych. CloudGuard SaaS, z drugiej strony, wykracza poza możliwości CASB. Ma na celu zapobieganie najczęstszym atakom na aplikacje SaaS, zapewniając przedsiębiorstwom spokój ducha.

Według Jaya Heisera, wiceprezesa ds. badań, analityka w Gartner, dyrektorzy ds. informatyki powinni współpracować z kierownikami ds. bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem w celu stworzenia i stosowania kompleksowego i ciągłego podejścia do kontrolowanego korzystania z SaaS, w przeciwnym razie nie zrealizują celów biznesowych, co może spowodować niepotrzebne straty lub incydenty.

CloudGuard SaaS może być niezbędnym rozwiązaniem, które wyposaża firmy w niezbędne zabezpieczenia prewencyjne dla wielu aplikacji SaaS dla przedsiębiorstw w ciągu kilku min zaledwie kilku minut.

- Dzisiejsze przedsiębiorstwa stoją w obliczu potencjalnych ataków cybernetycznych pochodzących z wielu wektorów, w tym aplikacji opartych na SaaS. Produkty takie jak Check Point CloudGuard SaaS mogą pomóc przedsiębiorstwom, które chcą chronić się przed atakami na różnych poziomach - od phishingu do zagrożeń zero-day - powiedział Jon Oltsik, główny analityk w firmie analitycznej ESG.

Doskonała profilaktyka zagrożeń przeciwko złośliwemu oprogramowaniu i zero-day: CloudGuard SaaS jest najskuteczniejszym rozwiązaniem zapobiegania naruszeniom w przypadku złośliwego oprogramowania i ataków zero-day na aplikacje SaaS, wykorzystującym wiodącą w branży technologię SandBlast Check Point. SandBlast uzyskał 100-procentowy wskaźnik blokowania i najwyższy wskaźnik unikania testów z NSS Labs, uznanym na całym świecie zaufanym źródłem niezależnych, opartych na faktach testów bezpieczeństwa cybernetycznego. Wykorzystując te możliwości, CloudGuard SaaS chroni załączniki poczty elektronicznej i pobieranie plików z usług hostingu plików i narzędzi do współpracy. CloudGuard SaaS blokuje zagrożenia zero-day zanim dotrą one do użytkowników i dostarcza bezpieczną zawartość w ciągu kilku sekund, wykorzystując zaawansowaną technologię emulacji i ekstrakcji zagrożeń.

Innowacyjna technologia Zatrzymuje Przejęcia Kont: CloudGuard SaaS blokuje przejęcia kont SaaS, uniemożliwiając nieautoryzowanym użytkownikom logowanie się, nawet jeśli urządzenie jest już narażone. Korzystając z nowej technologii ID-GuardTM, CloudGuard SaaS identyfikuje fałszywy dostęp poprzez wyszukiwanie błędnych loginów i centralizację uwierzytelniania wieloczynnikowego. Ponadto CloudGuard SaaS może uwierzytelniać użytkowników w dowolnej aplikacji SaaS na dowolnym urządzeniu mobilnym lub komputerze PC.

Całkowita ochrona przed phishingiem: CloudGuard SaaS zapobiega większej liczbie ataków phishingowych niż w przypadku standardowych usług poczty elektronicznej, wykorzystując mechanizmy sztucznej inteligencji. Może powstrzymać wyrafinowane ataki phishingowe, spear-phishing i spoofing poczty elektronicznej, które mogą ominąć inne rozwiązania. Złośliwe treści wiadomości e-mail mogą być również blokowane z dużą precyzją.