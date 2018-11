Cyberprzestępcy atakują częściej Rosję, Czechy i Niemcy. Polska wśród 16 najbezpieczniejszych krajów w Europie.

Codziennie hakerzy dopuszczają się ponad 12 milionów ataków na użytkowników sieci Internet na świecie. To wzrost o 20 proc. w stosunku do czerwca 2018 roku. Najbezpieczniejszym miejscem został uznany Lichtenstein - zarówno w Europie jak i na świecie - indeks zagrożeń wyniósł w tym kraju zaledwie 11,4 punktu – oznaczało to w skali globalnej awans aż o 129 miejsc, względem wrześniowego rankingu! Na drugim miejscu – pod względem bezpieczeństwa sieciowego - uplasowała się Norwegia (25,4), na trzecim Finlandia (28,8) - to wnioski płynące z najnowszych analiz firmy Check Point Software Technologies.