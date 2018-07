Firma Check Point ogłasza wprowadzenie SandBlast Mobile 3.0, pierwszej technologii zapobiegania zagrożeniom dla korporacyjnych urządzeń mobilnych

Firma Check Point® Software Technologies Ltd., wiodący światowy dostawca rozwiązań z dziedziny bezpieczeństwa cybernetycznego, w dniu dzisiejszym poinformowała o nowych funkcjach wiodącego rozwiązania do zwalczania zagrożeń w urządzeniach mobilnych pod nazwą SandBlast Mobile. SandBlast Mobile 3.0 to jedyne rozwiązanie w swojej kategorii, które oferuje przedsiębiorstwom technologię blokowania zagrożeń umożliwiającą pracownikom bezpieczną pracę przy użyciu urządzeń mobilnych.

Nowe oprogramowanie SandblastMobile 3.0 ustanawia nowy standard bezpieczeństwa mobilnego dzięki zapobieganiu zagrożeniom w sieci na poziomie urządzenia. Najnowsze funkcje SandBlast Mobile pozwolą na:

zapobieganie wyłudzaniu informacji we wszystkich aplikacjach

zapobieganie przechodzeniu na złośliwe strony, na których urządzenia mogą zostać zainfekowane

blokowanie wysyłania wrażliwych danych przez zainfekowane urządzenia do botnetów

blokowanie dostępu zainfekowanych urządzeń do aplikacji i danych korporacyjnych

zmniejszanie zagrożenia bez konieczności podejmowania działań przez użytkowników i bez wymagań dotyczących mobilnych platform zarządzania

- Urządzenia mobilne stanowią kluczową część ekosystemu informatycznego w firmach na całym świecie. Jednakże w większości organizacji nie są one chronione na odpowiednim poziomie w odniesieniu do wartości aktywów korporacyjnych, które są w nich zawarte i przetwarzane – powiedziałi Itai Greenberg, wiceprezes ds. zarządzania produktami w firmie Check Point Software Technologies. – Przedsiębiorstwa muszą korzystać ze spójnych, kompleksowych rozwiązań umożliwiających zapobieganie zagrożeniom w całym ekosystemie urządzeń mobilnych, by urządzenia takie nie były słabym punktem zabezpieczeń. Nowe możliwości SandBlast Mobile wprowadzają do urządzań mobilnych naszą najlepszą w swojej klasie technologię zapobiegania zagrożeniom, zapewniając w pełni zintegrowane zabezpieczenia w sieciach korporacyjnych, punktach końcowych, chmurze oraz instalacjach mobilnych.

SandBlast Mobile to najbardziej kompletne rozwiązanie z zakresu ochrony przed zaawansowanymi atakami cybernetycznymi. Technologia ta chroni przed atakami wymierzonymi w system operacyjny, aplikacje i sieć, osiągając najwyższy wskaźnik prawidłowo wykrytych zagrożeń w branży, bez negatywnego wpływu na wydajność lub obsługi.

W niezależnej ocenie firmy Miercom Branżowa ocena obrony przed zagrożeniami dla urządzeń mobilnych oprogramowanie SandBlast Mobile osiągnęło najwyższy wskaźnik prawidłowo wykrytych zagrożeń wśród wszystkich producentów. Firma Check Point zauważyła, że wektory ataku na urządzeniach mobilnych to już nie tylko złośliwe oprogramowanie, exploity sieciowe i systemowe, lecz również złośliwe oprogramowanie zero-day, kopanie kryptowalut na urządzeniach mobilnych, ataki SMS i exploity Bluetooth. Aby walczyć z tymi problemami, firma oferuje klientom korporacyjnym kompleksowe rozwiązanie stanowiące część architektury bezpieczeństwa Check Point Infinity. Infinity spójnie współdzieli wskaźniki między urządzeniami sieciowymi, punktami końcowymi PC, chmurą i urządzeniami mobilnymi.

Oprogramowanie SandBlast Mobile 3.0 jest już dostępne pod adresem www.checkpoint.com/mobilesecurity