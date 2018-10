Check Point Software Technologies liderem w Magic Quadrant Gartnera (firewalle dla sieci firmowych)

"16 tytuł lidera Magic Quadrant Gartnera w kategorii firewallów dla sieci korporacyjnych to dla nas nie małe osiągnięcie", powiedział Peter Alexander, dyrektor marketingu w Check Point. "Uważamy, że to uznanie jest świadectwem stałego zaangażowania Check Pointa w dostarczanie klientom solidnej technologii zapobiegania zagrożeniom, niezbędnej do rozwiązania problemów związanych z dzisiejszym krajobrazem ataków cybernetycznych piątej generacji".

Jak pisze Gartner na tym dojrzałym rynku dostawcy różnią się pod względem mocnych stron cech. Liderzy w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem muszą wziąć pod uwagę kompromisy pomiędzy najlepszymi funkcjami zapory sieciowej w przedsiębiorstwie a tolerancją ryzyka.

Architektura Check Point Infinity, wraz z kompleksową linią produktów dla przedsiębiorstw, zapewnia najbardziej innowacyjne i skuteczne zabezpieczenie we wszystkich segmentach sieci, zapewniając klientom ochronę przed wszelkimi zagrożeniami, w dowolnym czasie i miejscu. Architektura Check Point Infinity oferuje:

- Najbardziej zaawansowaną technologię zapobiegania zagrożeniom: Check Point SandBlast kontynuuje wprowadzanie innowacji i ulepszanie możliwości emulacji na poziomie oprogramowania antyransomware oraz CPU, poprawiając profilaktykę i ochronę przed wyzyskiem zero-day, w tym sandboxing, rozwiązania zabezpieczeń punktów końcowych (SandBlast Agent) oraz rozwiązań zabezpieczeń mobilnych (SandBlast Mobile).

- Kompleksowość wizji bezpieczeństwa: Check Point Infinity kontynuuje rozszerzanie możliwości zabezpieczenia każdego urządzenia z dostępem do sieci. Firma przygotowuje wyspecjalizowane oferty dla wyzwań pionowych w różnych branżach, w tym: w telekomunikacji, systemach przemysłowych i infrastrukturze krytycznej, służbie zdrowia, instytucjach finansowych oraz samorządach lokalnych.

- Największą ofertę rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa: Check Point Infinity obejmuje sieć, chmurę, urządzenia mobilne i punkty końcowe. Skupia się na minimalizowaniu cen dla dużych przedsiębiorstw poprzez wprowadzenie abonamentowej umowy all-inclusive na poziomie całego przedsiębiorstwa (Infinity Total Protection) obejmującej całe oprogramowanie, subskrypcje zabezpieczeń, usługi i wsparcie, a także z góry określony budżet na zakup sprzętu.

- Top-Tier Security Management, R80.10: scentralizowany pakiet zarządzania Check Point umożliwia scentralizowane zarządzanie we wszystkich sieciach i środowiskach chmury, zwiększając wydajność operacyjną i obniżając złożoność zarządzania bezpieczeństwem. Obejmuje również SmartEvent, zgodność oraz funkcje zarządzania wieloma domenami i SmartProvisioning.

Więcej informacji oraz kopia raportu Gartner Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls 2018 można znaleźć na stronie https://pages.checkpoint.com/enterprise-network-firewall-gartner-report-2018.html